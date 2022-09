Allegri sarà multato dalla Juve, il motivo

Il club Juventus sarà più vigile da tutti i punti di vista, anche sulla comunicazione come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Allegri multato dalla Juve

Max sarà multato per la chiacchierata-intervista con il Corriere della Sera, non autorizzata, e Allegri dovrà coinvolgere di più i nuovi collaboratori. Al problema degli infortuni si cercherà di porre rimedio dando più responsabilità a Giovanni Andreini, ex preparatore di Donadoni entrato quest’estate nello staff come coordinatore di tutte le aree legate alla performance dei calciatori.