Allegri: “Niente alibi, senza guardare realtà ci facciamo male”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Monza. Tuttojuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

È il momento più delicato?

“Che sia delicato è normale, ma dobbiamo prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 1 punto e preso 10 gol. Non ci sono alibi. Giovedì abbiamo una partita da dentro o fuori. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male. Bisogna ricreare l’attenzione e bisogna ripartire. Questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito”