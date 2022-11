Allegri pensa già al 2023, ecco il suo piano

La Juventus si sta ricaricando in vacanza ma Allegri non molla la presa e sta mettendo a punto il piano per la ripresa nel 2023, ne parla il Corriere dello Sport.

Il piano di Allegri per il 2023

Il relax si concluderà il 6 dicembre, quando riprenderà la preparazione e il tecnico non vuole certo abbandonare la pazza idea della rimonta scudetto. L’incertezza su ciò che sarà dopo il Qatar è alta, e non solo per la Juve naturalmente. Per questo Max non lascia nulla al caso e sta definendo la road map per iniziare al meglio il 2023.