Ecco come Allegri farà giocare Pogba

Pogba ha raccontato della confusione al Manchester United, dove era costretto a cambiare posizione a seconda di compagni e allenatori. Alla Juventus si aspetta di «giocare al mio posto». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come giocherà Pogba con Allegri?

La garanzia si chiama Allegri. «Con lui ho giocato da mezzala, sia a destra che a sinistra, ma posso adattarmi anche davanti alla difesa». Il tecnico in passato aveva spesso parlato di un futuro da playmaker per il “suo” Paul. In caso di 4-3-3 potrà essere usato da ariete come interno, un po’ come Milinkovic fa da anni nella Lazio.