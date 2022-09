Allegri svela un retroscena clamoroso su Di Maria

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina, soprattutto di Angel Di Maria.

Intervista Allegri su Di Maria

Nella ripresa avete avuto più problemi in uscita.

“Di Maria è uscito è dovuto mette Cuadrado davanti dove fa più fatica, così come è uscito Paredes. Sono comunque contento del risultato, queste partite a Firenze le puoi anche perdere. Dal possibile 2-0 all’1-1 con un rigore contro è bestiale. La palla alla Juventus è diversa dalla palla per altre squadre. Sul possibile 2-0 non segnato è cambiata la partita a livello psicologico”.

Il calo nella ripresa è una costante di questo inizio di stagione.

“Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes che è arrivato ieri e altri che hanno giocato 5 partite di seguito. Queste partite in altre circostanze le potevi perdere, noi l’abbiamo pareggiata avendo anche l’occasione per vincerla”