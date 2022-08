Allegri ha la ricetta per tornare a correre, ecco qual è

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri preme sull’acceleratore: non c’è tempo da perdere, non c’è più spazio per i regali. La Juve è già costretta ad inseguire e ha già modo di rammaricarsi per le due occasioni perse con Sampdoria e Roma. Ne parla il Corriere dello Sport.

La ricetta di Allegri

Max ha la ricetta per riprendere la marcia, specie adesso che si inizia a giocare ogni tre giorni, tra campionato e Champions League: «In serie A bisogna viaggiare a velocità di crociera. L’importante è dare continuità e fare una striscia di risultati positivi». Con sei partite in diciannove giorni, il ritmo è destinato a salire. Negli auspici del tecnico, estendere oltre la metà di gara il dominio del gioco, dell’intensità e delle occasioni.