Allegri chiede tre vittorie per rilanciarsi, i dettagli

Salernitana, Benfica, Monza: tre vittorie per rilanciarsi in campionato e in Champions League ed arrivare alla sosta con il sorriso. Massimiliano Allegri chiede alla Juve l’ultimo sforzo del primo ciclo di ferro della stagione. Ne parla il Corriere dello Sport.

La richiesta di Allegri alla Juve

Il calendario non conosce soste, ci sono altre tre partite nello spazio di una settimana, ma i bianconeri hanno una grande occasione per svoltare in entrambe le competizioni. Tre pareggi in cinque giornate hanno lasciato la sensazione della missione incompiuta e qualche dubbio di troppo sul gioco e sull’atteggiamento della squadra. La missione di fare percorso netto non è certo impossibile, a patto di non lasciare le cose a metà come ha fatto la Juve finora.