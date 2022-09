Allegri punta al rientro di tre giocatori col Bologna

Oggi la Juventus torna ad allenarsi alla Continassa, senza i 14 giocatori chiamati nelle varie nazionali. Allegri si ritroverà così con pochi intimi, è nutrita la componente degli infortunati. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri vuole il rientro di tre giocatori

La sosta sarà l’occasione per recuperare Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Per tutti e tre l’obiettivo è essere abili e arruolati domenica 2 ottobre per la sfida contro il Bologna. Locatelli ha saltato Salernitana, Benfica e Monza per un affaticamento muscolare e il suo recupero pare scontato. Situazione simile a quella di Alex Sandro, che si era fermato per un problema al flessore della coscia sinistra. Rabiot, invece, è tormentato da un dolore al polpaccio, che si spera scompaia nella pausa.