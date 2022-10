Allegri rischia? La fiducia di Agnelli non è infinita

Massimiliano Allegri resta. Lo aveva detto Maurizio Arrivabene prima del match, lo ha ribadito Andrea Agnelli dopo la sconfitta col Maccabi. Per ora, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri rischia l’esonero?

Parole che non sono scolpite nella pietra, perché nel calcio contano solo i risultati. Perciò se è vero che l’intenzione del club è di fare un bilancio a giugno, lo è altrettanto che la fiducia del presidente, che con il tecnico ha un rapporto di amicizia che va oltre il lavoro, non è per forza infinita.