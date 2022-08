Allegri duro: “L’ag. di Fagioli? Con i social parlano tutti”

Ai microfoni di RaiSport è intervenuto Andrea D’Amico, agente del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.

Fagioli, parla l’agente

“Futuro di Fagioli? Ci sono delle ipotesi, ma ora non so accontentarvi. Noi speravamo potesse trovare posto a Torino, però la mancata uscita di tanti giocatori ha condizionato il progetto della Juve. Ci saremmo augurati di restare alla Juve, ma nel calcio ci sono economie dove è più facile far partire un giovane piuttosto che chi guadagna 5 o 6 milioni”

Allegri risponde all’agente di Fagioli

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia.

“Non commento perché se dovessi commentare tutto quello che viene detto… A tutti viene permesso di parlare con questi social. Ormai fa parte del mondo del calcio che ognuno possa esprimere la propria opinione. Sono contento di quello che sta facendo Fagioli”