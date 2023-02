Allegri risponde all’allenatore del Nantes! Ecco cosa ha detto

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Conferenza stampa Allegri

Come commenta le parole di Kombouarè?

“Quest’anno la Juventus ha un obiettivo importante, ossia di passare il primo turno di qualificazione, anche se questi sono i sedicesimi di finale, visto che negli ultimi tre anni siamo sempre usciti agli ottavi in Champions. Per quanto riguarda le percentuali domani è una finale, una partita unica, visto che i gol in trasferta non contano più il doppio. Noi sappiamo che domani giochiamo una partita in casa loro e ci giochiamo il passaggio del turno”