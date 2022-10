C’è un errore che non rifarebbe? La risposta di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce.

Allegri in conferenza stampa

C’è un errore che non rifarebbe?

“Non mi piacciono gli alibi. Stiamo facendo una stagione dove in campionato abbiamo del ritardo. Abbiamo fatto male in Champions, mentre in campionato abbiamo tempo di recuperare. Domani abbiamo una partita difficile, in questo momento ancora di più, contro il Lecce. Sugli errori? Quando si prendono le decisioni sul momento la scelta è giusta, poi a distanza di tempo si dice: se, se, se. Quelli che sono andati avanti nella vita con i se non hanno mai fatto niente e sono tutti dei disperati in giro per il mondo”