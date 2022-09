Allegri salvato dall’esonero grazie ad una telefonata

Come spiega FanPage.it, una telefonata ha salvato la panchina di Allegri dopo la sconfitta subita già contro il Benfica dalla Juventus.

Retroscena esonero Allegri

“Il tecnico ha incassato la fiducia della società, o quasi tutta, con il presidente Agnelli e l’amministratore delegato Arrivabene che si sono schierati in difesa anche per questioni di bilancio. C’è invece chi ha spinto per l’esonero: il vicepresidente Nedved. Già all’antivigilia del match contro il Monza l’ex esterno della Lazio voleva l’esonero di Allegri. Agnelli, però, ha chiamato il tecnico per confermargli la volontà di andare avanti insieme anche se questa fiducia non sarà incondizionata”