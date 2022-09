Allegri si gioca il futuro in 40 giorni, il motivo

Dalla ripresa fino al lungo stop per il Mondiale la Juventus dovrà giocare 12 partite tra campionato e Champions League. E Allegri si gioca tanto, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri si gioca la Juve in 40 giorni

La Juventus si è complicata la vita sia in Europa sia in Italia. Il tecnico è stato blindato dalla società, ma la sosta sarà l’occasione per fare un primo bilancio. Ecco perché per Allegri e per la squadra saranno 40 giorni intensi e molto delicati, che possono influire pesantemente su giudizi e valutazioni legate al futuro.