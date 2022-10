Allegri sotto processo, tre capi d’accusa nella Juve

Nelle prossime otto sfide la Juventus deciderà la sorte di Massimiliano Allegri. Inevitabilmente il tecnico livornese è finito sotto processo. Ne parla Tuttosport.

Allegri sotto accusa

Con le prossime partite dovrà smarcarsi dai tre capi d’accusa che lo vedono al centro del problema: 1) la mancanza di un gioco e quindi di una precisa identità tattica, 2) il non essere riuscito a trasmettere al gruppo uno spirito di squadra, i bianconeri in campo paiono un guppo senza anima, 3) aver sbagliato la preparazione fisica visto che la squadra è lenta e arriva spesso in ritardo sulle seconde palle.