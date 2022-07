“Questo è ciò che voglio!”. Allegri striglia Pogba

«Questo!». La voce di Massimiliano Allegri risuona distinta non appena Paul Pogba cambia fronte del gioco con un lancio, sùbito dopo aver ricevuto la palla. «Questo!» nel senso di “Questo è quello che voglio”. Ne parla Tuttosport, che racconta gli allenamenti della Juventus.

Allegri striglia Pogba

Al francese il tecnico bianconero chiede inserimenti senza palla in zona d’attacco, una delle principali mancanze del centrocampo bianconero nella scorsa stagione, che lo portino in posizioni da cui tirare o servire assist ai compagni. Chiede il mix di fisicità, visione di gioco e tecnica con cui far scorrere il pallone dalla trequarti difensiva a quella offensiva.