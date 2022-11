Allegri stronca: “Chiesa? Oggi non è in grado di giocare”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Federico Chiesa in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri su Chiesa

Chiesa come sta?

“Facciamo una roba anche se a scuola sono andato poco, allora lo scrivo. Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni di giocare una partita. Ha fatto una partita dopo Lisbona e sono andato a vederlo. Poi ha avuto bisogno di quattro giorni di recupero e ieri ha ripreso parzialmente ad allenarsi. Non è in condizione ottimale, speravo di averlo il più presto possibile e magari nell’ultima settimana come lo speravo per Pogba e tanti altri. Sono tutti importanti affinchè la Juventus centri i suoi obiettivi. Se non ci sono devi trovare delle soluzioni per ovviare a questi imprevisti”