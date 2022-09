Allegri studia una mossa per sfruttare Vlahovic

I numeri di Dusan Vlahovic in questo avvio di stagione confermano i problemi di sviluppo del gioco di questa Juventus targata Allegri. Sono solo 110 i palloni toccati in tutto, 16 tiri in totale. Insomma, qualcosa che non va c’è ed è qualcosa di sistema. Ne parla il Corriere dello Sport.

Allegri vuole sfruttare meglio Vlahovic

C’è qualcosa su cui Allegri sta lavorando. Per sfruttarlo meglio e farlo sentire meno isolato sta impostando le prove d’intesa con Milik, in attesa che dalle fasce possano arrivare i suggerimenti di Kostic e Cuadrado. Poi c’è la componente di qualità e imprevedibilità che solo i campioni (Pogba e Di Maria) possono dare.