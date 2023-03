Allegri su Vlahovic: “In un momento no ha due soluzioni”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara la Sampdoria.

Intervista Allegri

Quando sei in un momento no, il rigore lo tiri forte…

“Le soluzioni sono due: o fai lo scavino….centralone… un tiro di piatto centrale, o altrimenti devi scegliere un angolo. Però Dusan ha fatto una buona partita, li farà i gol più avanti. Stasera ha fatto meglio, c’è andato vicino, deve rimanere sereno. Stasera ha giocato meglio tecnicamente. A lui lo dico sempre, deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione dell’energia. E’ normale per un ragazzo di 23 anni, non scordiamoci che è alla Juventus da un anno. Non è che è dieci anni alla Juventus, è un anno che è alla Juventus. Ha fatto bene, sta facendo bene, è rientrato da un infortunio, credo abbia tutte le qualità per migliorare. Ha fatto anche dei lavori e piano piano stanno dando i frutti. Stasera tecnicamente ha fatto delle buone giocate e quando riuscirà a regolare più questa gestione della partita e sarà meno frettoloso e frenetico quando gli arriva la palla, più cattivo come è stato negli ultimi 20 minuti nell’attaccare la porta, troverà il gol e le grandi prestazioni”