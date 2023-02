Allegri svela: “Una cosa ci ha fatto arrabbiare”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Nantes. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Vede una Juve più motivata?

“Il fatto di essere usciti dalla Champions ci ha lasciato con l’amaro in bocca e molto arrabbiati. Domani inizia un percorso europeo ma di Europa League. Non è semplice, lo sappiamo. Giocare e vincere in Europa non è semplice. Sono squadre fisiche e complicate, le francesi. Il Nantes nelle ultime 10 ha perso soltanto una volta contro il Marsiglia, facendo 6 clean sheets e hanno giocatori di tecnica e velocità davanti. Si gioca sui 180 minuti. Domani dobbiamo mettere le basi per andare a Nantes con un buon vantaggio”