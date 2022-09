“Allegri troverà contromisure”, un ex Juve parla chiaro

Luigi Delneri, ex tecnico bianconero nella stagione nella stagione 2010/2011, a TuttoJuve.com ha espresso la sua opinione sulla Juventus di Allegri.

Delneri su Allegri

Sul banco degli imputati è finito nuovamente Massimiliano Allegri. Te l’aspettavi?

“E’ normale, quando i risultati non arrivano il primo ad essere messo sotto processo è l’allenatore. Massimiliano, però, non è alle prime armi e conosce molto bene l’ambiente. E’ pragmatico, vincente, in Europa ha fatto bene. Riuscirà a trovare delle contromisure adatte per superare alla grande questo periodo, un po’ come fece con quello scudetto vinto nel 2015/16. Nessuno, dopo la sconfitta col Sassuolo, avrebbe scommesso su di lui”