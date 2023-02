“Allegri? Un gioco da divano”, un ex Juve critica

Ospite di “Cose di Calcio” su Radio BiancoNera, l’ex calciatore juventino Domenico Marocchino ha parlato della vittoria della Juventus a La Spezia.

Marocchino su Allegri

“Il gioco di Allegri è un gioco da divano, non certo entusiasmante, e durante la partita ho visto sbagliare anche passaggi semplici, ma ad onor del vero non possiamo negare che senza penalizzazione saremmo a pari punti con l’Inter. Se Locatelli, Rabiot e Fagioli hanno un certo tipo di passo non possono andare più veloci, probabilmente Max lo sa e fa di necessità virtù, se non hai un Marchisio, un Pirlo o un Pogba non puoi giocare diversamente”