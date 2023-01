A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando di Max Allegri.

“Allegri? Dubito che si libereranno del tecnico, specialmente per il contratto importante che lo lega al club, che non ha un bilancio roseo in questo senso. Tra l’altro la stagione si sta mettendo sui binari corretti”