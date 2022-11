“Allegri via? Mandarlo ora è follia pura”, sentite l’ex Juve

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Max Allegri.

Intervista Tardelli

Qualcuno diceva: via Allegri!

«Finiamo la stagione prima di dare giudizi. Allegri deve rimanere. Mandarlo via ora sarebbe follia pura. Il colpo è stato uscire dalla Champions: ha sbagliato lui parlando prima del Psg, ha sbagliato Arrivabene a dire al tifoso se metteva lui i soldi per il nuovo allenatore… Hanno sbagliato tutti. Importante non cercare alibi negli infortuni: Pioli non ne ha mai parlato»