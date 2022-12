Allegri vuole l’Europa, una frase dice tutto

Guardando al medio termine l’allenatore della Juventus Max Allegri non nasconde la voglia di giocarsela sino all’ultimo su tutti i fronti. Queste le parole riportate da Tuttosport.

Allegri vuole l’Europa

«Vogliamo stare nei primi quattro posti e cercare di avvicinare il Napoli, anche se sta andando molto forte. Prima della sosta abbiamo fatto un passetto in avanti. Abbiamo ripreso a fare una buona fase difensiva, a sacrificarci e a far fatica. Soprattutto, abbiamo iniziato a mettere l’obiettivo singolo a disposizione della squadra per arrivare ai risultati. Sappiamo che siamo partiti male e abbiamo avuto delle difficoltà e siamo stati eliminati dalla Champions, però tutto deve essere visto come un’opportunità per risalire in classifica. Ora siamo terzi e abbiamo il Milan a 2 punti e il Napoli a 10, ma dietro abbiamo 3-4 squadre a pochi punti. Il percorso è ancora lungo e va fatto passo dopo passo. Poi c’è l’Europa League e c’è la Coppa Italia. Speriamo di arrivare in fondo a tutte le competizioni e giocare dunque ancora 36 partite».