Allenatori più pagati in Serie A, la posizione di Allegri

Non sempre ricoprire di soldi l’allenatore equivale al successo sul campo, nessuno dei tre tecnici più pagati della Serie A (Allegri, Mourinho e Inzaghi) occupa i primi tre posti in classifica mentre l’allenatore dell’Udinese terza in classifica, Sottil, è terzultimo nelle graduatorie degli stipendi dei tecnici. Il Corriere della Sera propone la classifica dei compensi degli allenatori.

Allenatori più pagati in Serie A