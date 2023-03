Ammissione decisiva di Allegri su Vlahovic! La frase

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Vlahovic in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Vlahovic

Pensa che Vlahovic si sia definitivamente sbloccato per il finale di stagione?

“Non è questione di Dusan, io credo che la squadra debba fare meglio perché nel secondo tempo l’altra sera abbiamo fatto un brutto secondo tempo. Bisogna essere consci che domani andiamo a Milano a giocare contro una squadra che in casa ha sempre fatto bene. Per noi è un test importante con una squadra forte fisicamente e nelle palle alte. Viene con grande entusiasmo per aver raggiunto i quarti di finale. Quindi sarà una bella partita, per noi è molto importante”.