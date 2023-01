Zeman sulla Juve: “Sentenza? Spero serva a qualcosa!”

Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio sempre attento e critico contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.

Zeman sulla Juve

“Il calcio italiano è uscito dalle farmacie? Non lo frequento più come un tempo, ma no, non credo proprio. Doping, integratori, medicine, muscoli. Io provai a smuovere qualcosa, a cambiare il sistema, allora. E loro dov’erano? Perché non hanno parlato venticinque anni fa?

La sentenza sulla Juve? Spero serva a qualcosa. Ma si farà pulizia solo se ci sarà lo sforzo di tutti. Se lo sforzo sarà di pochi, sarà molto difficile”