Milik salta Maccabi-Juve, ecco perchè andrà in panchina

L’attaccante della Juventus Arek Milik non giocherà dal primo minuto il match di Champions League contro il Maccabi Haifa, secondo il Corriere dello Sport.

Milik salta il Maccabi dal 1′?

Non è ancora tempo di tridente pesante con Milik. «Ora è difficile il tridente, per le caratteristiche dei giocatori – conferma Massimiliano Allegri – Milik ha giocato tante partite e devo gestirlo dal punto di vista fisico. È importante non solo chi gioca ma pure chi entra». Arek, reduce da un affaticamento muscolare e per questo non entrato nella gara dello Stadium ma titolare poi a San Siro, partirà dalla panchina.