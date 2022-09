L’Argentina vuole Di Maria e Paredes, rischio Juve

La notizia arriva dall’Argentina e ha già fatto parecchio rumore. Secondo l’anticipazione di Doble Amarilla, infatti, Lionel Scaloni avrebbe intenzione di chiedere ai propri giocatori di rinunciare all’ultimo impegno di campionato prima del Mondiale in Qatar. Ne parla il CorSport.

Juve, rinuncia a Di Maria e Paredes?

Vorrebbe che i suoi in odore di convocazione possano chiedere in prima persona ai rispettivi club di essere risparmiati almeno nel week-end del 12 e 13 novembre, appoggiati dall’Afa (la federazione argentina) e dalla Conmebol (l’equivalente della Uefa in Sudamerica).

In Italia ci sono anche dei big coinvolti: la Juve dovrebbe rinunciare per questo motivo a Paredes e Di Maria contro la Lazio.