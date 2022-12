Arsenal-Juve, Allegri ha un’idea in mente

Giovane e perlopiù italiana, la Juventus di Allegri che oggi sfida l’Arsenal nel primo test dopo la pausa per il Mondiale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Arsenal-Juve, l’idea di Allegri

Il mister dovrà fare a meno di tutti i reduci del Mondiale, sarà l’occasione per testare ancora una volta la crescita di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti a centrocampo. I due ragazzi, cresciuti a Vinovo e ormai trapiantati in pianta stabile alla Continassa, sono stati tra i protagonisti delle sei vittorie di fila in campionato, prima della sosta, che hanno proiettato la Juve al terzo posto, dopo mesi complicati.