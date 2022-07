Come può la Juve assaltare la Champions League?

Nessuno può negare che la Juve che sta nascendo sia, teoricamente, molto più simile ai Liverpool che a qualsiasi altra big d’Europa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve da Champions?

Cuadrado e Alex Sandro possono diventare ali aggiunte come Alexander-Arnold e Robertson. Se arriva Paredes, Allegri avrà il suo Fabinho. Pogba e Locatelli sembrano più portati alla profondità di Thiago e Henderson. E in attacco? La forza di Klopp sono stati Salah e Mané, la Juve sta programmando fasce con Di Maria, Chiesa e gli obiettivi Zaniolo e Morata. Al centro Darwin Nunez è molto più simile a Vlahovic di quanto lo fosse Firmino. Ora i giocatori ci sono: sarebbe un peccato non fare almeno un tentativo, seppure all’italiana.