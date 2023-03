Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’, il giornalista di Tuttosport Massimo Franchi parla così del rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus.

“Vlahovic? Errori tecnici madornali” attacco a Dusan

“A questo punto si potrebbe provare qualcosa di diverso, magari facendolo entrare in corsa. Per un bomber è fondamentale il gol, puoi passare momenti in cui non segni ma lui però è da troppo che è così. E poi ci sono errori tecnici madornali. Vedo passaggi sbagliati, stop. La maglia della Juventus pesa, si deve valutare se merita questa maglia o è per altri club. Il timore adesso è che sia un giocatore non da Juve ma da squadra minore”