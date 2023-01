Allegri maestro del non gioco, da Napoli già accusano

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, attaccando mister Allegri.

Attacco a mister Allegri

«Napoli-Juventus? La squadra bianconera non mi piace, anche se con Chiesa ha un altro passo. Venerdì lo stadio può essere di aiuto al Napoli, ma la squadra non deve rischiare, non deve farsi attirare dalla Juve che poi pensa di colpire in contropiede come ha fatto l’Inter. Allegri è un maestro del “non gioco”, in questo senso. Il Napoli deve aspettare invece a sua volta i bianconeri e ripartire. Per me negli scontri diretti è essenziale non perdere, quindi anche uno 0-0 per gli azzurri sarebbe senza dubbio positivo»

