“La Juve non va in Champions”, attacco da Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale. E parla della Juve.

Attacco alla Juve

“Milan-Napoli non laurea una sola squadra, ma due, deliziando coloro che amano il buon calcio a differenza dell’indecenza di Monza-Juventus che mi auguro abbiano guardato in pochi. Nella boxe esiste il KO per l’eliminazione diretta: campionato partito con tante pretendenti al trono, ma questa Juventus fa fatica a qualificarsi in Champions, la Roma di Mourinho non sembra una squadra all’altezza di poter competere per lo scudetto, c’è una squadra che ha messo il turbo, l’Atalanta, che gioca un calcio diverso rispetto al solito”