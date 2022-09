Attacco Juve, ‘suggerimento’ di Milik ad Allegri

Allegri a Parigi in Champions ha schierato per la prima volta dal 1’ Milik in attacco con Vlahovic. Insieme, perché due è meglio di uno. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La mossa di Allegri

Il suggerimento era già arrivato dallo stesso Milik, in modo subliminale con l’esultanza dopo il gol allo Spezia. Il messaggio poteva tranquillamente essere indirizzato al tecnico: facci giocare insieme. Contro la Salernitana Allegri deve decidere se andare avanti con la scelta o concedere un turno di riposo ad Arek, titolare sia con la Fiorentina che con il Psg. Se Milik in allenamento darà risposte positive, Max potrebbe dare continuità alla coppia. Se anche non dovesse essere Milik la spalla di Vlahovic, la soluzione potrebbe essere replicata comunque con Kean.