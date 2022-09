L’ex pres. Torino ride: “La Juve va male? Dico…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino, che mette nel mirino la Juve.

Ex presidente Torino attacca Juve

“Il modello di gestione del Napoli sta facendo scuola. Per fortuna che De Laurentiis sta tenendo duro, altrimenti saremmo in mezzo agli sceicchi e gli americani. Ben vengano modelli come quelli del Napoli, che sta facendo cose straordinarie. La squadra di Spalletti è una meraviglia. Non parlerei di modello Milan, ma bensì di modello Napoli. Il rendimento in negativo della Juventus? Sì, mi ha sorpreso molto, ma va vista al completo. Aspettiamo per dare giudizi, ma non è che mi rammarichi vederlo”