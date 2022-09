Tuttosport attacca la Juve: quando si deve vincere si vince!

Prima regola dello Juventus Football Club: non si deve perdere. Seconda regola dello Juventus Football Club: non si parla delle sconfitte. O, meglio, non si celebrano le sconfitte, per quanto onorevoli siano state. Ne parla Tuttosport.

L’attacco di Tuttosport alla Juve

Utile ricordare le abitudini della casa: da ieri ci sono già un sacco di ditini alzati per precisare che la Juventus non può essere soddisfatta di una sconfitta. Alla Continassa il mantra era: ok Juve, ma ora vinci. Ok Juve, ma ora gioca. Ok Juve, ma ora attacca. Qualcosa si è intravisto già a Parigi, si deve vedere contro Salernitana, Benfica, Monza, Bologna e Maccabi. La terza regola dello Juventus Football Club è, infatti, che quando si deve vincere si vince.