“La Juve ha perso la luce con Ronaldo!”, attacco violento

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista Corriere dello Sport, attaccando la Juve e la gestione societaria.

Attacco alla Juve e a Ronaldo

“Juventus? Il caso Pogba è sintomatico della Juventus di questi anni, una società che ha perso la luce. Per me, questa luce che si spegne coincide con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, da quel momento sono entrati in un tunnel da cui è difficile uscire. L’obiettivo era quello di vincere la Champions League e da quel momento si è spenta la luce”