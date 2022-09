Bargiggia: “Allegri ha spaccato i giocatori della Juve”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, parlando della Juve di Allegri.

Bargiggia su Allegri

Futuro di Allegri? Giudizio sulla situazione della Juve? “Max probabilmente resterà sulla panchina della Juve. Ha creato una spaccatura tra i suoi calciatori, i quali non osservano le idee del tecnico. Una porzione della squadra non segue Allegri e non si diverte in campo. Nelle prime sette gare il club ha avuto un rendimento peggiore rispetto alla scorsa annata. In passato aveva voglia di reagire, ad oggi l’atteggiamento è differente. Allegri resterà, ma la dirigenza non è contenta del suo operato. Il tecnico non si dimetterà, ma forse dovrebbe prendere consapevolezza delle ultime vicende. La società è scontenta anche dal punto di vista della comunicazione dell’allenatore. Inoltre, sta demolendo determinati calciatori, anche a livello fisico. I giocatori richiesti da Allegri si stanno rivelando acquisti sbagliati come Di Maria, dopo la prestazione offerta con il Monza e i tanti infortuni rimediati in questo avvio di stagione. Credo che l’argentino si sia pentito della sua scelta, questo calcio giocato dalla Juve lo sta intristendo. Max è un tecnico confuso… e Vlahovic non segna da quattro partite, la situazione è preoccupante. Sono critico con Agnelli, anche perché non parla da tempo memorabile, il suo intervento sarebbe necessario”.