Il giornalista Paolo Bargiggia dal suo account di Twitter ha commentato il 5-1 di Napoli-Juventus e parla del mister Allegri.

Bargiggia contro Allegri

“A Napoli giustizia è fatta per chi ama il calcio, il suo futuro e lo spettacolo: chi sa solo difendersi non può ambire a nulla di importante. Onore al Napoli di Spalletti; per il bene della Juventus Allegri va congedato a fine stagione”