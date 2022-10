Bargiggia snobba: “La Juve? Vittoriuccia, i tifosi contestano”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, parlando della Juve che vince.

Intervista Bargiggia

Pensieri sulla vittoria della Juve con il Bologna?

“Il successo è arrivato in un clima ostile. Gruppi di tifosi bianconeri hanno contestato Allegri, Bonucci e la società allo stadio ed anche precedentemente. Chissà cosa sarebbe successo se la squadra non avesse ottenuto i tre punti. Si tratta di una ‘vittoriuccia’, anche perché è nata in una dimensione molto fragile. I primi due gol sono stati siglati in contropiede e ciò non è il massimo. Gli attaccanti, tuttavia, hanno fatto la differenza, sono il valore aggiunto.della squadra. Il Bologna è stato un avversario molto fumoso, ci si aspettava molto di più”