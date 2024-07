Barzagli: “Una telefonata di Del Piero mi ha cambiato la vita”

Una telefonata di Alessandro Del Piero ha cambiato la vita di Andrea Barzagli. Le ha dato un sapore diverso, una seconda giovinezza, ma soprattutto l’onore di vestire la leggendaria e unica maglia della Juventus. A raccontare quanto avvenuto è stato direttamente l’ex difensore, oggi opinionista DAZN, che in un’intervista al Mundo Deportivo ha rispolverato un aneddoto da brividi e che davvero ha cambiato il finale della sue carriera.

Quando Del Piero telefonò a Barzagli: il racconto da brividi

Correva l’anno 2011 ed era appena all’inizio, gennaio. Dopo la vittoria del Mondiale dell’anno precedente e un primo anno al Wolfsburg dove vince subito il titolo, l’atleta lascia il club tedesco per mancanza di motivazioni e sfiora pericolosamente l’idea di ritirarsi. Finché non riceve appunto una telefonata. “Era una sera ed ero a cena con degli amici. Squilla il telefono molte volte ma non rispondo, non avevo voglia di parlare di nessuno del Wolfsburg e pensavo fossero loro. Quando rientro a casa attorno alle 22.00, scopro che la telefonata era di Del Piero.

“Lo richiamo e lui mi dice: ”Barza, ti chiamo per chiederti una cosa: come stai fisicamente?”. Io gli dissi che non ero al top come quando siamo diventato campioni del mondo e scappa la risata fragorosa di Alex. Poi però diventa serio e dice: ‘La Juventus mi ha chiesto di fare il nome di un difensore da prendere e ho fatto il tuo nome: prendi il primo aereo e vieni qui, abbiamo bisogno della tua esperienza”.

Spiazzato Barzagli: “Sono rimasto senza parole, anche perché sentirlo a telefono era un’emozione poiché osservavo le sue prodezze da piccolo. Poi gli dico: “Non posso Alex, forse mi ritiro”. E lui replica: “Cosa? Vuoi ritirarti? Ma sei uscito fuori di testa? Muoviti che qui dobbiamo rinascere e serve uno come te. Ti aspetto a Torino”. Il resto è storia: Barzagli approderà davvero sotto la Mole e creerà con Bonucci e Chiellini una delle difese più forti della storia juventina. La leggendaria BBC.