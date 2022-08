“Il Benfica sarà un osso duro”, avviso alla Juve

Il Benfica sarà un osso duro per la Juventus in Champions League: sei partite, sei vittorie, 17 gol fatti e solo due subiti. L’ultima sfida con la Juve risale al 2014, battuta in semifinale di Europa League. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, occhio al Benfica

Gonçalo Ramos, 21 anni, cinque reti e quattro assist in sei partite. Altri da tenere d’occhio: Otamendi, Florentino e Fernandez, l’ex Ajax David Neres e Joao Mario, 69 partite con l’Inter. Dal mercato sono arrivati l’argentino Fernandez, il danese Aursnes, il terzino Bah, Neres e João Victor, centrale. Il presidente è Rui Costa, storico 10 di Milan e Fiorentina.