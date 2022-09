Profondo rosso Juve, bilancio in perdita per 250mln!

Dopo i 210 milioni persi nel 2020-21, un altro bilancio in profondo rosso per la Juventus: l’esercizio 2021-22 ha chiuso con un deficit di circa 250 milioni. Si tratta di una stima, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Bilancio Juve in rosso per 250 milioni di euro

Il dato non è ufficiale: sarà il consiglio d’amministrazione della Juve, nella riunione prevista tra il 16 e il 23 settembre, a varare il documento contabile relativo alla scorsa stagione che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci di fine ottobre. Non si possono escludere leggeri scostamenti, visto che i dati bianconeri sono stati forniti pro-forma alla holding che detiene il 63,8% delle azioni Juve per poter redigere il suo bilancio intermedio, ma la portata della perdita sarà confermata.