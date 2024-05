Bologna-Juve, un fedelissimo di Allegri irriconoscibile: “Cosa gli è successo?”

Bologna-Juventus 3-3 è stato esaltante nel risultato finale, ma non certo nella prestazione bianconera salvatasi solamente nell’ultima mezz’ora finale quando Paolo Montero ha deciso di passare al tridente e ha fatto dei cambi che hanno poi cambiato la partita fino a quasi rovesciarla del tutto se Chiesa – l’ottimo Chiesa – l’avesse buttata dentro nel finale. Sarebbe stato apoteosi totale a quel punto, ma non lo è stato e le riflessioni sulle prestazioni dei singoli all’indomani sono doverose.

Perché a salvarsi, fondamentalmente, è solo l’attacco bianconero. Le pagelle di Bologna-Juve de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenziano infatti bene otto bocciati totali di cui un solo attaccante, lo spento Dusan Vlahovic (5), passando poi per una mediana in piena sofferenza con Andrea Cambiaso in difficoltà (5.5), così come Fabio Miretti (5), Manuel Locatelli (5), Adrien Rabiot (5.5) e anche Iling-Junior (5.5).

Bologna-Juventus, le pagelle: Danilo il peggiore

In altissimo mare anche e soprattutto la difesa, con Federico Gatti in bambola (5), Bremer anche in affanno (5.5) ma soprattutto è stato Danilo in estrema difficoltà: voto 4.5 per il capitano bianconero, nonché pupillo del tecnico uscente Massimiliano Allegri che in questi anni lo ha plasmato e valorizzato Ieri però è stato il peggiore in campo tra tutti.

Il commento della rosea è dunque inevitabile: “Il fedelissimo di Max forse ha accusato il colpo più degli altri, macchiandosi di una tripla colpa: rinvia male sul gol di Calafiori, va su Castro e non su Urbanski sul raddoppio e infine entra bolle su Castro per il 3-0”. Tre gol sulla coscienza, ovviamente con la responsabilità dei compagni di squadra, che hanno reso la serataccia di Danilo forse tra le peggiori in assoluto di quest’annata non troppo esaltante. Ora testa però a Juventus-Monza: la Vecchia Signora ha il dovere di chiudere degnamente e Danilo, che appena pochi giorni fa ha alzato la Coppa Italia, si riscatterà senz’altro.