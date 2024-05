Bologna-Juventus, Fagioli osservato speciale: chi ci sarà stasera in tribuna

Bologna-Juventus, non sarà solo Thiago Motta contro Paolo Montero – sfida tra futuro e presente bianconero che ricorda anche il calcio giocato del passato – ma ci saranno anche altri interessi in ballo e situazioni da monitorare. Come quella di Nicolò Fagioli, giovane centrocampista della Juventus squalificato in questa stagione per il caso scommesse.

Tuttavia dopo aver vissuto l’inferno ed essendo passato in purgatorio in questi 7 mesi di stop per espiare le colpe, ora si intravedono i primi spiragli di paradiso per il 23enne. Il calciatore ha infatti scontato la propria punizione e sarà arruolabile per il match di stasera che vale anche il terzo posto in classifica, ciò che la Juventus intende riprendersi di diritto dopo averlo quasi regalato a causa degli ultimi mesi disastrosi.

Fagioli pronto per Bologna-Juventus: chi ci sarà ad osservarlo

Pur non giocando titolare, Fagioli potrebbe comunque riuscire a ritagliarsi una mezz’ora di gioco per riassaporare finalmente il terreno di gioco in una gara ufficiale. E ci saranno tantissimi occhi su di lui, quelli del mondo bianconero e dell’intera Italia che lo rivedrà in campo a distanza di mesi dallo scandalo. Tuttavia occhio in particolare anche a due occhi indiscreti, come riporta La Gazzetta dello Sport: quelli del Ct Luciano Spalletti. Non direttamente i suoi ma di chi lavora per lui.

Come riferisce la rosea, sugli spalti ci sarà anche un osservatore azzurro proprio per Fagioli in ottica nazionale ed Europeo: non è al momento certo che partecipi alla rassegna continentale di quest’estate, ma il fatto che Spalletti valuti il suo nome è già di per sé una notizia positiva. Se avesse poi subito un impatto importante in campo dando sfogo alla rabbia repressa in questi mesi, potrebbe essere un assist anche per un’effettiva partecipazione al torneo. Ma come ha detto lo stesso Spalletti, valuterà in assoluto i valori non limitandosi a quanto accaduto in questi mesi.