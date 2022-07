Dalle bombe in Ucraina alla Juve, storia incredibile!

La vita di Paolo Bianco, 130 presenze in Serie A tra il 2006 e il 2015, negli ultimi mesi ha preso pieghe impreviste. Ne parla Tuttosport.

Juve, arriva un collaboratore dall’Ucraina

L’ex collaboratore tecnico di De Zerbi a marzo aveva deciso di salutare il gruppo di lavoro di cui faceva parte da tre anni. Impossibile rifiutare la chiamata della Juventus per far parte dello staff tecnico di Allegri. Nella stagione 2008/2009 a Cagliari era un punto di riferimento del reparto arretrato, agli ordini proprio di Max in qualità di allenatore. Bianco è stato il secondo di De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, da anni costretto al “trasloco” a Kiev a causa del conflitto nel Donbass.