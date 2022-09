Bonucci c’è rimasto male per la panchina Juve

Leonardo Bonucci ha una sola faccia indipendentemente dal colore che indossa, che sia azzurro o bianconero, e ce la mette sempre, anche nei momenti più difficili come racconta la Gazzetta dello Sport.

Bonucci c’è rimasto male per la panchina

All’U Power Stadium è finito in panchina per «scelta tecnica», come spiegato da Marco Landucci, il vice di Allegri nel post partita. Logico che ci sia rimasto male per la panchina ma ha sempre rispettato le scelte del tecnico e continuerà a farlo. Non s’aspetta spiegazioni e non le chiederà, ma è pronto al dialogo per il bene di tutti. Da mercoledì tornerà a pensare solo alla Juventus.