Bonucci inquieta i tifosi Juve, spunta una frase

Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci è già da ieri in Nazionale, è una guida anche in bianconero, in un periodo storico tormentato per le sorti della Juventus. Ne parla Tuttosport.

Bonucci inquieta

Chi conosce il difensore sa quanto sia dispiaciuto di non aver potuto aiutare i compagni a Monza. È stata una settimana accesa dalla crisi di risultati e di identità: Bonucci non si è tirato indietro e, come spesso capita, ci ha messo la faccia. E le parole: « Sono molto preoccupato, non c’è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso», una frase che ha inquietato i tifosi, ma che è anche lo specchio di un periodo tormentato.